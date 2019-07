‘Slim tanken scheelt 20 euro per vakantie’

Vakantiegangers kunnen gemiddeld 20 euro besparen als ze tijdens hun reis met de auto goed plannen waar ze tanken. Dat concludeert consumentencollectief UnitedConsumers in zijn jaarlijkse overzicht van prijzen aan de pomp in Europese vakantielanden.

De prijzen van een liter brandstof stijgen minder hevig dan vorig jaar, maar zijn nog wel aan de hoge kant deze zomer. In Luxemburg en Oostenrijk zijn benzine en diesel het goedkoopst. Lpg is het goedkoopst in Belgiƫ of Luxemburg.

Nederland behoort tot de top van landen met hoge brandstofprijzen, maar de verschillen worden kleiner. Andere landen groeien met prijsverhogingen, waaronder extra belasting, langzaam richting het niveau van Nederland. “Overheden proberen, waar mogelijk, de brandstofprijzen in de Europese Unie te harmoniseren”, zegt Paul van Selms van UnitedConsumers.

Toch is benzine elders in de onderzochte vakantielanden gemiddeld 17,5 procent goedkoper. Diesel tanken scheelt in het buitenland gemiddeld 6,25 procent en lpg ruim 13 procent.