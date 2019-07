Wereld Economisch Forum mogelijk weg uit Davos

De oprichter van het Wereld Economisch Forum (WEF) dreigt met een mogelijk vertrek uit het Zwitserse Davos. In een interview met de krant Südostschweiz klaagt Klaus Schwab over de torenhoge prijzen in het Zwitserse skioord. Als hij onvoldoende hotelkamers tegen een aanvaardbare prijs vindt, is een verandering van locatie zeer reëel, zei Schwab.

De jaarlijkse topbijeenkomst van zakenlui en wereldleiders zal begin 2020 voor de 50e keer plaatsvinden. Maar het skioord zou zelfs voor het WEF te duur kunnen worden. “Het opvoeren van de prijzen is een last”, waarschuwt Schwab. Hij wil graag verder met Davos, maar daarvoor zijn 2800 hotelkamers nodig voor een acceptabele prijs, en voldoende accommodaties voor het personeel.

“Als aan die voorwaarden niet langer voldaan wordt, zouden we met pijn in het hart naar een andere locatie moeten zoeken”, aldus Schwab.