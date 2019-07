Opmars lira in gevaar na ingreep Erdogan

De waardestijging van de Turkse lira sinds mei lijkt ten einde te komen. Het ontslag van de gouverneur van de Turkse centrale bank door president Recep Tayyip Erdogan wakkert naar verwachting de zorgen over de bemoeienis van de Turkse overheid in het rentebeleid van de centrale bank weer aan.

De lira was sinds begin mei bezig aan een ongekende opmars, en mocht zich zelfs de best presterende valuta ter wereld noemen. De munteenheid had daarvoor juist een zware periode achter de rug, onder meer na een hoog oplopende diplomatieke ruzie van Turkije met de Verenigde Staten over de aanhouding van de Amerikaanse dominee Andrew Brunson.