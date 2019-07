‘Zorgen over opmars niet-Europese webshops’

Detailhandel Nederland maakt zich zorgen over de opmars van niet-Europese webshops. De belangenbehartiger van ruim 100.000 winkeliers in Nederland vindt dat er sprake is van “oneerlijke concurrentie”.

Volgens de brancheorganisatie zijn er talloze voorbeelden van buitenlandse handelaren die de Europese regels rond veiligheid en kwaliteit van producten niet respecteren. Dit creëert een oneerlijk speelveld, aldus de winkeliers.

Uit recent onderzoek van een Deense consumentenorganisatie zou blijken dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed ruim 30 procent illegale chemicaliën bevatte. Ook wijzen de winkeliers op recente klachten van de Consumentenbond over de verkoopvoorwaarden bij de Chinese webwinkel AliExpress.

Detailhandel Nederland heeft in samenwerking met webwinkelvereniging Thuiswinkel.org een rapport geschreven over de problemen. Daarin pleiten de organisaties voor onderzoek naar de omvang van directe importen en de economische, juridische, fiscale en milieueffecten op consumenten en bedrijven. Er moet ook beter toezicht komen en meer coördinatie van toezicht tussen de verschillende nationale en Europese toezichthouders, vinden de winkeliers.