Opnieuw kleine min voor AEX

De Amsterdamse aandelenbeurs ging dinsdag opnieuw licht omlaag. Ook de andere Europese beurzen lieten minnen zien. De afgenomen kans op een renteverlaging in de Verenigde Staten bleef de markten parten spelen. Woensdag geeft Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve (Fed), een toespraak voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 567,75 punten. De MidKap verloor 1 procent tot 791,58 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen daalden tot 0,2 procent. De Duitse DAX zakte 0,8 procent, na een winstalarm van chemieconcern BASF.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was Randstad met een verlies van 4,5 procent. Goldman Sachs zette de uitzender op de verkooplijst. Ook de Zwitserse concurrent Adecco (min 4,2 procent) kreeg een verkoopadvies. Telecomconcern KPN voerde de stijgers aan met een winst van 1 procent.

In de MidKap sloot bodemonderzoeker Fugro de rij met een min van 4,2 procent. Vastgoedbedrijf WDP ging aan kop met een plus van 0,6 procent. BAM daalde 0,6 procent. De bouwer zag een dag eerder 24 procent aan beurswaarde verdampen door een winstalarm.

In Frankfurt raakte BASF 5 procent kwijt. Het Duitse chemieconcern heeft het mes gezet in zijn verwachtingen voor dit jaar. De chemiereus wijst daarbij naar de verslechterde marktomstandigheden, onder meer door de aanhoudende handelsoorlog en afvlakkende economische groei.

Ook Danske Bank (min 2,5 procent) verlaagde zijn winstverwachting voor dit jaar. De bank uit Kopenhagen wijt de verlaging aan moeilijkere marktomstandigheden en aan hogere kosten voor risicobeheersing. Vorig jaar werd bekend dat Danske Bank jarenlang miljarden euro’s aan dubieuze geldstromen, waaronder crimineel geld uit Rusland, had verwerkt.

De euro was 1,1209 dollar waard, tegen 1,1214 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 57,45 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent in prijs tot 64,01 dollar per vat.