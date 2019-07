EU-boete voor beteugelen Hello Kitty

De Europese Commissie heeft een boete van ruim 6,2 miljoen euro opgelegd aan het Japanse bedrijf achter Hello Kitty. Sanrio, zoals de onderneming heet, heeft volgens Brussel beperkingen opgelegd aan handelaren bij de verkoop van producten in sommige EU-landen met de beeltenis van het getekende figuurtje erop.

Volgens de commissie hebben Europese consumenten elf jaar lang mogelijk te veel moeten betalen doordat Sanrio het verkopers in bepaalde landen niet toestond tassen, mokken, beddengoed, speelgoed en andere producten met Hello Kitty erop in andere EU-landen aan te bieden. Sanrio heeft ook de rechten op andere, minder bekende figuurtjes als Little Twin Stars en ChocoCat.

“De beslissing moet het mogelijk maken dat consumenten weer kunnen profiteren van het grootste voordeel van de eenheidsmarkt in Europa: de mogelijkheid om in heel Europa rond te kijken naar de beste aanbiedingen”, zo liet eurocommissaris Margrethe Vestager (mededinging) weten. Sanrio kreeg een korting van 40 procent op de boete, omdat het bedrijf goed meewerkte aan het onderzoek naar de verboden praktijken.