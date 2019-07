Lagere opening op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag lager geopend. De handel ondervindt enige tegenwind door onzekerheid over een snelle rentestap door de Federal Reserve. Daarom kijken beleggers op Wall Street vooral uit naar de optredens van Fed-voorzitter Jerome Powell in het Amerikaanse Congres later deze week.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 26.721 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor ook 0,3 procent, tot 2968 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in op 8087 punten.

Powell verschijnt woensdag in het Huis van Afgevaardigden en een dag later in de Senaat. Beleggers hopen dat Powell in zijn verklaringen iets zal zeggen over een mogelijke rentestappen door de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. Op de financiƫle markten wordt nog altijd gerekend op een renteverlaging later deze maand, al is er meer onzekerheid na het beter dan verwachte Amerikaanse banenrapport van vrijdag.

PepsiCo ging in de eerste handelsminuten 0,2 procent omlaag. De frisdrank- en snackproducent is met nieuwe resultaten gekomen. PepsiCo hield vast aan zijn doelstellingen voor het hele jaar.

Daarnaast was er overnamenieuws. De fabrikant van netwerkapparatuur Cisco Systems legt 2,6 miljard dollar op tafel om Acacia Communications over te nemen, dat zich bezighoudt met glasvezeltechnologie. De koers van Acacia steeg met 35 procent, terwijl Cisco een plus van 0,4 procent noteerde.