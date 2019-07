PepsiCo op koers voor jaardoelen

PepsiCo is hard op weg zijn doelstelling voor 2019 te behalen. De snack- en frisdrankproducent verkocht als verwacht meer producten in het afgelopen tweede kwartaal, maar had wel wat last van ongunstige wisselkoersen.

De omzet groeide uiteindelijk met 2,2 procent tot 16,5 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 2 miljard dollar, van 1,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

Eerder dit jaar kwam PepsiCo nog met tegenvallende prognoses voor dit jaar. Het Amerikaanse bedrijf rekende op minder winst als gevolg van extra advertentie- en marketinglasten. Daartegenover beloofde PepsiCo de broekriem aan te halen, onder meer door in te zetten op verdere automatisering van werkprocessen. Het bedrijf ligt nu naar eigen zeggen op koers om zijn aangepaste doelen te behalen.