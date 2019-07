Verliezen op beurs in Amsterdam

De beursgraadmeters in Amsterdam eindigden dinsdag in het rood. Meerdere fondsen leverden rond de 5 procent of meer in. Het sentiment bij beleggers stond ook in de rest van Europa onder druk, vanwege de afgenomen kans op een renteverlaging in de Verenigde Staten na het sterke banenrapport van vorige week.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,5 procent lager op 566,28 punten. De MidKap daalde 1,6 procent tot 786,35 punten. Londen en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Duitse DAX zakte 0,9 procent, na een winstalarm van chemieconcern BASF.

Randstad was een grote verliezer bij de hoofdfondsen op het Damrak met een verlies van ruim 4 procent. Goldman Sachs zette de uitzender op de verkooplijst. Ook de Zwitserse concurrent Adecco (min 5,2 procent) kreeg een verkoopadvies.

Verder ging staalconcern ArcelorMittal 5,5 procent onderuit, terwijl roestvrijstaalbedrijf Aperam 4,5 procent inleverde in de MidKap. Bij de middelgrote fondsen stond bodemonderzoeker Fugro zonder duidelijke reden onderaan met een min van 8,6 procent.