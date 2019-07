AEX opent in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag in het rood geopend. Ook elders in Europa begonnen de meeste beurzen met kleine verliezen. Alle ogen zijn gericht op de voorzitter van de Federal Reserve (Fed) Jerome Powell die later op de dag een verklaring zal afleggen voor het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Beleggers hopen dat Powell meer duidelijkheid zal geven over een eventuele rentestap later deze maand.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent in de min op 565,17 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 787,09 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt daalden 0,2 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen op het Damrak was Randstad met een verlies van 2 procent. De uitzender zakte een dag eerder al ruim 4 procent na een negatief rapport van Goldman Sachs. Branchegenoot PageGroup kwam met een winstwaarschuwing vanwege moeilijke marktomstandigheden en zakte bijna 10 procent.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de stijgers aan met een winst van 1,1 procent. In de MidKap sloot kunstmestproducent OCI de rij met een min van 1,5 procent. Chipbedrijf Besi ging aan kop met een plus van 1,8 procent.