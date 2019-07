Brits onderzoek naar pubs Heineken

Een Britse toezichthouder verdenkt Heineken ervan regels voor contracten met pubs te hebben geschonden. De brouwer heeft huurders van pubs van zijn keten Star Pubs & Bars mogelijk strenger dan toegestane verplichtingen opgelegd omtrent het inkopen van Heineken-bier.

Het onderzoek van de Pubs Code Adjudicator spitst zich toe op de periode van juli 2016 tot nu. Drie jaar geleden trad een wet voor pubs in werking die huurders van grote kroegketens de mogelijkheid biedt onder inkoopverplichtingen uit te komen.

Ketens in het bezit van brouwers mogen weliswaar eisen dat deze “vrije” huurders hun drank blijven inslaan, maar ze mogen andere merken niet uitsluiten. Daarnaast moeten aangesloten kroegbazen de mogelijkheid houden het bier op de vrije markt te kopen, en niet bij de brouwer zelf.

In het onderzoek naar Star Pubs & Bars roept de marktwaakhond kroeguitbaters op om bewijzen te leveren dat de keten zich niet aan deze regels heeft gehouden. Onderzoekers willen onder meer weten of Heineken heeft geëist dat huurders vrijwel alleen fustbier van de brouwer inslaan. Daarnaast zijn ze benieuwd of Heineken via contracten heeft geprobeerd de prijzen voor zijn bier in pubs te beïnvloeden.

Heineken stelt in een reactie volledig mee te werken met het onderzoek. Het bedrijf vindt tegelijkertijd dat de regels voor pubs in het Verenigd Koninkrijk complex en onduidelijk zijn gedefinieerd. “We hopen daarom dat dit onderzoek de zekerheid en duidelijkheid oplevert waar we de afgelopen drie jaar herhaaldelijk om hebben gevraagd”, aldus een woordvoerder.

De brouwer heeft zijn positie op de Britse markt voor pubs de afgelopen jaren flink verstevigd. Zo nam het concern twee jaar geleden 1900 zaken over van Punch Taverns, waarna het aantal pubs van Star Pubs & Bars meer dan verdubbelde.