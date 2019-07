Jumbo en Coop bijna klaar met ombouwen EMTÉ

Vrijwel alle EMTÉ-supermarkten zijn omgebouwd tot een filiaal of Jumbo of Coop. Naar verwachting is de omvangrijke ombouwoperatie nog deze maand afgerond. Bij Coop is men al klaar. De laatste zaak die omgebouwd wordt tot Jumbo opent op 17 juli de deuren in Enschede.

De EMTÉ-winkels waren in handen van groothandelsbedrijf Sligro, dat ze vorig jaar voor 410 miljoen euro van de hand deed. Het gaat om 130 filialen, waarvan er uiteindelijk 70 zijn overgegaan naar Jumbo en 45 naar Coop. Voor 15 winkels werd een andere oplossing gevonden, zoals verkoop aan een andere formule of sluiting.

De stap had ook gevolgen voor het assortiment van de supers. Zo kreeg Jumbo door de overname onder meer slagersgehaktballen van EMTÉ in de schappen, terwijl klanten van Coop zich nu ook tegoed kunnen doen aan worstenbroodjes van EMTÉ.

De winkels waren gemiddeld twee weken dicht voor de ombouw en personeel ging mee naar de nieuwe eigenaren. Jumbo en Coop melden dat ze respectievelijk 4800 en 1500 nieuwe collega’s hebben verwelkomd. De distributiecentra van EMTÉ in Kapelle en Putten zijn overigens wel gesloten, evenals de EMTÉ-vleescentrale in Enschede.