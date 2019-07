Seksspeeltjeswebsites Pabo maken doorstart

De failliete verkoper van seksspeeltjes Pabo maakt een doorstart. EDC, het bedrijf achter branchegenoot EasyToys.nl, gaat verder met de bijbehorende webshops Pabo.nl, Pabo.be, Beate-Uhse.com en AdametEve.fr.

Hierdoor wordt EDC naar eigen zeggen een van de grootste online retailers van seksspeeltjes in Europa. Wat de doorstart betekent voor de circa zestig medewerkers van het bankroete bedrijf is nog niet duidelijk.

EDC-eigenaar en directeur Eric Idema ziet in de webshops veel potentie. “De infrastructuur en het logistieke proces van EDC Retail zijn dermate efficiĆ«nt opgezet, waardoor we denken het bedrijf een mooie toekomst bij ons te kunnen bieden en het verder te doen laten groeien”, zegt hij. “Binnen drie jaar verwachten we een omzet van 50 miljoen euro op jaarbasis.”

Het is niet voor het eerst dat Pabo nieuw leven wordt ingeblazen. Eerder gebeurde dat ook al eens, maar zonder succes, zo bleek bij het recente faillissement. Het in 1984 opgerichte Pabo is vooral bekend als postorderbedrijf. Zo konden consumenten ver voor de komst van het internet al erotische artikelen en lingerie bestellen.