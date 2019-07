Cao-overleg KLM geklapt

Het overleg tussen KLM en de vakbonden voor nieuwe cao’s voor piloten en het grond- en het cabinepersoneel is geklapt. Dat bevestigde FNV donderdag. Alle bonden die gesprekken voerden, hebben gezamenlijk besloten om de stekker uit het overleg te trekken, nadat KLM weinig gehoor aan de eisen gaf, aldus FNV-onderhandelaar Jan van den Brink.

FNV gaat zich beraden over verdere stappen. “We gaan een ledenvergadering houden en het is niet uitgesloten dat er een ultimatum komt”, aldus Van den Brink. Hij benadrukt dat KLM dit jaar honderd jaar bestaat en er momenteel financieel sterk voor staat. “Als je nu het personeel niet beloont, wanneer dan wel? We moeten er meer druk op zetten”, concludeert de onderhandelaar.