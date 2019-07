Trump: China stelt teleur met landbouwaankopen

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat China niet aan zijn beloften voldoet om landbouwproducten van Amerikaanse boeren op te kopen. Hij zei dat Peking daarmee voor een teleurstelling zorgt.

“Mexico doet het uitstekend aan de grens, maar China stelt ons teleur door geen producten van onze geweldige boeren te kopen zoals ze wel hadden gezegd te zullen doen. Hopelijk beginnen ze snel”, aldus Trump op Twitter. Onlangs sloten China en de Verenigde Staten een wapenstilstand in het slepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Een van de afspraken was dat China landbouwproducten uit de VS zou gaan kopen, had Trump toen gezegd.

Overigens is het niet exact duidelijk wat Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping op de G20-top in Japan hadden afgesproken voor een staakt-het-vuren in het handelsconflict. Trump verklaarde dat het handelsoverleg weer hervat zou worden en dat er geen nieuwe importtarieven op Chinese producten zouden komen. Daarnaast kondigde hij aan de blokkade van de Chinese telecomreus Huawei voorlopig op te heffen.

China media meldden dat Trump bij de ontmoeting met Xi alleen de hoop had uitgesproken dat China op grote schaal Amerikaanse landbouwproducten zou gaan opkopen als onderdeel van de wapenstilstand.

Op de financiƫle markten werd met enige schrik gereageerd op de tweet van Trump. De aandelenbeurzen in New York leverden een deel van de eerdere winsten in, al veerden de koersen later weer op.