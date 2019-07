Trump: China stelt teleur met landbouwaankopen

De Amerikaanse president Donald Trump stelt dat China niet aan zijn beloften voldoet om landbouwproducten van Amerikaanse boeren op te kopen. Hij zei dat Peking daarmee voor een teleurstelling zorgt.

“Mexico doet het uitstekend aan de grens, maar China stelt ons teleur door geen producten van onze geweldige boeren te kopen zoals ze wel hadden gezegd te zullen doen. Hopelijk beginnen ze snel”, aldus Trump op Twitter. Onlangs sloten China en de Verenigde Staten een wapenstilstand in het slepende handelsconflict tussen beide economische grootmachten. Een van de afspraken was dat China landbouwproducten uit de VS zou gaan kopen.

Op de financiƫle markten werd met enige schrik gereageerd op de tweet van Trump. De aandelenbeurzen in New York leverden een deel van de eerdere koerswinsten in. Ook in Europa werd terrein prijsgegeven op de beurzen.