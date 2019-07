Wall Street gaat verder omhoog

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht hoger geopend, waarmee werd voortgeborduurd op de plussen van een dag eerder. Het sentiment op Wall Street wordt nog altijd gestut door de woorden van president Jerome Powell van de Federal Reserve. Beleggers maakten woensdag uit zijn getuigenis voor het Huis van Afgevaardigden op dat er waarschijnlijk een renteverlaging aankomt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent hoger op 26.940 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 2999 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent op 8214 punten.

De markt krijgt donderdag de mogelijkheid om uitspraken van Powell opnieuw op een weegschaal te leggen. Hij praat dan de Senaat bij over het monetaire beleid van de koepel van centrale banken in de Verenigde Staten. De Amerikaanse inflatie, die van grote invloed is op dat beleid, viel met 1,6 procent in juni lager uit dan een maand eerder.

Op het handelsfront klonken er bemoedigende geluiden vanuit Peking. Het Chinese ministerie van Handel laat weten dat een akkoord in het handelsconflict met de VS mogelijk is, zolang er aandacht is voor zorgen van beide kanten.

Delta Air Lines presenteerde kwartaalcijfers en verhoogde zijn vooruitzichten voor heel het jaar. De luchtvaartmaatschappij profiteerde van een grote vraag naar vliegreizen en gunstige ticketprijzen. Delta won 0,7 procent.

Woonwinkelketen Bed Bath & Beyond (min 7,3 procent) sloot het voorbije kwartaal af met verlies. Het bedrijf kreeg voor de tweede keer binnen korte tijd te maken met een bijzondere afschrijving.