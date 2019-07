Hoekstra: nog één Nederlandse kandidaat IMF

Het kabinet zet vol in op één Nederlandse kandidaat voor het directeurschap van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Maar wie dat is wil minister Wopke Hoekstra (Financiën) niet zeggen. Volgens Haagse bronnen gaat het om zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem.

Hoekstra zei eerder deze week nog dat Nederland “een paar uitstekende kandidaten” in huis heeft. Van hen is er inmiddels dus nog één over. De baan van IMF-directeur komt vrij door de benoeming van de huidige baas Christine Lagarde tot president van de Europese Centrale Bank (ECB).

“Ik wil er alles aan doen dat degene die we hebben, en die ook echt goede kaarten lijkt te hebben, dat we de kaarten daarvan nog verder verbeteren”, aldus Hoekstra. “Maar ik kan daar niet verder over speculeren want dan help ik de kansen van de Nederlandse kandidaat gewoon niet verder. En dat is nou juist wel de bedoeling.”

Ook minister-president Mark Rutte en minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maken zich hard voor de Nederlandse kandidaat. Maar zij zullen de kwestie niet bespreken met de Amerikaanse president Donald Trump als zij volgende week te gast zijn in het Witte Huis, aldus Rutte na afloop van de ministerraad.

Volgens een informele afspraak leveren de Europese landen de directeur van het IMF, terwijl de Amerikanen die van de Wereldbank mogen benoemen. Dat betekent dat Europa eerst eensgezind een kandidaat naar voren moet schuiven. Rutte gaat er niet vanuit dat dit volgende week al rond is. “Het is nog verre van een gelopen race”.