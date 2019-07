Onderzoek naar asbest in babypoeder J&J

Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Staten onderzoekt of Johnson & Johnson (J&J) het publiek heeft voorgelogen over mogelijke kankerrisico’s rond het gebruik van babypoeder van het bedrijf. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Het medische concern is al meerdere keren veroordeeld tot het betalen van schadevergoedingen aan zieke gebruikers van het babypoeder, dat asbest zou bevatten. J&J moest daarvoor al honderden miljoenen dollars ophoesten. Het strafrechtelijke onderzoek is een nieuwe wending in de kwestie.

J&J verkoopt al decennia babypoeder, maar het bedrijf verdient inmiddels veel meer geld met andere producten zoals medicijnen. Het bedrijf houdt al lang vol dat uit eigen testen niets is gebleken van risico’s door het gebruik van babypoeder. Asbest zou nooit zijn gevonden.