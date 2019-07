‘Huawei schrapt veel banen in VS’

Het Chinese technologie- en telecomconcern Huawei is van plan veel banen te schrappen bij zijn activiteiten in de Verenigde Staten. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal op basis van ingewijden met kennis van de zaak. Huawei kampt met de gevolgen van de ban op het bedrijf door de Amerikaanse overheid.

De banen komen naar verluidt te vervallen bij het onderdeel Futurewei Technologies, dat zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling. Er werken ongeveer 850 werknemers bij die divisie met vestigingen in staten als Texas, Californië en Washington. Het zou gaan om het verlies van honderden arbeidsplaatsen, aldus de bronnen.

Sommige werknemers zouden al op de hoogte zijn gebracht van hun ontslag en meer banenverlies kan spoedig worden aangekondigd, aldus de ingewijden. Chinese werknemers van Huawei in de VS hebben de mogelijkheid gekregen om terug te keren naar China om bij de onderneming in dienst te blijven, meldde The Wall Street Journal. Huawei wilde geen commentaar geven tegen de krant.

Washington heeft Huawei op een zwarte lijst gezet omdat het bedrijf een gevaar voor de nationale veiligheid zou vormen. De VS verdenken Huawei van nauwe banden met de Chinese overheid en betichten het bedrijf van spionagepraktijken. Inmiddels hebben de Amerikanen gezegd dat de sancties tegen Huawei wat worden versoepeld.