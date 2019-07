Chinese economische groei naar dieptepunt

De Chinese economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 6,2 procent gegroeid. Sinds begin jaren negentig was het groeitempo van de inmiddels belangrijkste Aziatische economie niet meer zo laag.

Economen hadden in doorsnee al rekening gehouden met een groei van 6,2 procent. De economie van China nam in het eerste kwartaal nog met 6,4 procent in omvang toe.

China is momenteel in een handelsoorlog verwikkeld met de Verenigde Staten. De Amerikanen heffen een importbelasting op veel producten uit China.

Peking heeft de afgelopen tijd al stimuleringsmaatregelen genomen om de economie aan te zwengelen. Zo mochten banken hun kapitaalbuffers verlagen om zo meer geld uit te kunnen lenen. Verschillende macro-economische cijfers geven aan dat dat begint te werken. Fabrieken produceerden in juni bijvoorbeeld meer dan verwacht en ook de winkelverkopen vielen hoger uit.