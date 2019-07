Galapagos uitblinker op groen Damrak

Het aandeel van biotechnologiebedrijf Galapagos was maandag in trek op de Amsterdamse beurs na een megadeal met samenwerkingspartner Gilead Sciences. De Europese beurzen begonnen met kleine winsten aan de nieuwe handelsweek, die vooral in het teken staat van het begin van het kwartaalcijferseizoen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 570,53 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 805,90 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,8 procent bij.

Galapagos dikte ruim 15 procent aan in de AEX. Het Amerikaanse farmaconcern Gilead doet de komende tien jaar geen overnamebod op de biotechnoloog, maar koopt inzage en toegang tot de huidige en toekomstige onderzoeks- en klinische programma’s van het bedrijf. Ook vergroot Gilead zijn aandelenbelang. Gilead betaalt direct bijna 4 miljard dollar en investeert 1,1 miljard dollar in aandelen Galapagos. Daarmee groeit de deelneming van 12,3 procent naar 22 procent.