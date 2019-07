Gemengd beeld op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten onder meer het economische groeicijfer van China, dat in het tweede kwartaal de zwakste groei in minstens 27 jaar liet zien. Het zwakke groeicijfer zorgde voor enige hoop op meer economische stimuleringsmaatregelen door Peking. De Chinese industriële productie en de winkelverkopen namen afgelopen maand echter sterker toe dan verwacht.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai dikte 0,3 procent aan. De Chinese economie groeide afgelopen kwartaal met 6,2 procent. De industriële productie en de winkelverkopen in het land stegen afgelopen maand met respectievelijk 6,3 en 9,8 procent. De Kospi in Seoul daalde 0,1 procent. De financiële markten in Tokio waren gesloten vanwege een nationale feestdag.

In Australië eindigde de All Ordinaries 0,6 procent in de min. De Australische vermogensbeheerder AMP kelderde 15,7 procent. Het bedrijf kondigde aan dat het waarschijnlijk niet doorgaat met het plan om de activiteiten op het gebied van levensverzekeringen en kapitaalbescherming te verkopen.