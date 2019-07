Bedrijf Musk gaat ‘draden’ plaatsen in hersens

De Amerikaanse start-up Neuralink wil volgend jaar proefpersonen verbinden met computers door elektroden in hun hersenen te implanteren. Dat maakte het bedrijf, met Tesla-baas Elon Musk als grootste geldschieter, bekend. Neuralink heeft al dergelijke elektroden geïmplanteerd bij ratten waardoor hun hersenactiviteit is te meten.

Met de implantaten in hun hersenen kunnen mensen computers besturen met hun gedachten, zegt Neuralink. Om op dat punt te komen moeten elektroden in de hersenen worden geplaatst. Neuralink heeft een robot gebouwd die de elektroden, draden die een kwart zo dik zijn als een haar, zeer precies kan plaatsen.

Neuralink richt zich in eerste instantie op proefpersonen die volledig verlamd zijn. Het eerste doel is dat die veertig woorden per minuut kunnen tikken met hun gedachten.

Voor het plaatsen van de mini-draden moeten vier gaten van 8 millimeter in de schedel van de proefpersonen worden geboord. Nu moet dat nog onder volledige verdoving, maar uiteindelijk moet het volgens Neuralink net zo ‘makkelijk’ worden als het laseren van ogen.

De techniek biedt volgens Neuralink tal van mogelijkheden. Zo kunnen gebruikers e-mails en sms’jes schrijven door de woorden te denken of een taal die ze nog niet spreken downloaden, zegt Neuralink-voorzitter Max Hodak. Miljardair Musk, vooral bekend van autobouwer Tesla en ook eigenaar is van onder meer een ruimtevaartbedrijf, is ook overtuigd van de voordelen van het ‘upgrade’ van het menselijke brein.