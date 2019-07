Economie Curaçao blijft krimpen

Curaçao heeft in 2018 voor het derde achtereenvolgende jaar te maken gehad met een krimp van de economie, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek op het eiland.

Vorig jaar kromp het bruto binnenlands product met 2,2 procent, in 2017 was dat 1,7 procent en in 2016 1 procent. Alle onderzochte sectoren hadden te kampen met malaise. Alarmerend is volgens het statistiekbureau de jeugdwerkeloosheid, die steeg tot bijna 30 procent.

De teruggang is volgens de onderzoekers deels te wijten aan spanningen met Venezuela. Door de crisis in dat land is de handel met Curaçao fors afgenomen.