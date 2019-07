FNV: Picnic ontslaat actieve vakbondsleden

Internetsupermarkt Picnic heeft meerdere medewerkers ontslagen die actief waren voor de FNV. Dat stelt de vakbond. De kwestie is voor FNV aanleiding om woensdag acties te organiseren bij de boodschappenbezorger. Medewerkers presenteren dan hun eis dat de werkgever ophoudt met de in hun ogen onterechte ontslagen.

“Sinds FNV actief is bij Picnic merken we steeds vaker dat medewerkers die zich inzetten voor de FNV op straat worden gezet”, licht de campagneleider Marianne Jekkers van de vakbond de situatie toe. De actievoerders stellen woensdag de leiding direct de vraag of ze zich mogen verenigen en aansluiten bij een vakbond.

De afgelopen maanden voerden Picnic-medewerkers al meerdere keren actie voor contracten met meer zekerheid. Zo volgde het personeel in onder meer Utrecht nauwkeuriger alle veiligheidsvoorschriften om het werk extra traag uit te voeren. Volgens FNV zijn de mensen die destijds betrokken waren “om slappe redenen” ontslagen.

FNV spande onlangs tevens een rechtszaak tegen Picnic aan omdat het bedrijf zich niet aan de supermarkt-cao houdt. De meerderheid van het personeel bij Picnic bestaat uit uitzendkrachten.