Kleinste huurprijsstijging sinds 2015

De huurprijzen in de vrije sector zijn in het afgelopen kwartaal met slechts 3,1 procent toegenomen. Dat is de laagste gemiddelde prijsstijging sinds het tweede kwartaal van 2015, meldt woningplatform Pararius.

Volgens de verhuurbemiddelaar is er vooral een geringe huurstijging in Amsterdam. Omdat er in de hoofdstad relatief veel woningen te huur worden aangeboden, stegen de prijzen daar met slechts 2,8 procent. Amsterdam kent al enkele kwartalen op rij een huurprijsstijging van minder dan 3,5 procent. Wordt Amsterdam buiten beschouwing gelaten, dan komt de gemiddelde landelijke prijsstijging uit op 5,5 procent.

In Breda en Hilversum namen de prijzen per vierkante meter in het afgelopen kwartaal met respectievelijk 10,7 en 11,1 procent toe. Ook in Dordrecht en Schiedam, alternatieven voor Rotterdam, stegen de huurprijzen met meer dan 10 procent.

De Woonbond vindt het hoog tijd voor een landelijke aanpak van de “gigantische huurprijzen in de vrije sector”. “Eerst waren het vooral de grote steden, maar de hoge huurprijzen verspreiden zich als een olievlek over de rest van Nederland.” De bond pleit er onder meer voor de WOZ uit het woningwaarderingsstelsel te halen, omdat die nu te veel punten oplevert. “Hierdoor ligt het huurplafond voor kleine appartementjes in gewilde steden veel te hoog, waardoor ze te makkelijk voor de hoofdprijs worden verhuurd”, zegt directeur Paulus Jansen.