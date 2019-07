Trump: ik kan nog meer heffingen opleggen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft benadrukt dat hij nog meer importheffingen kan opleggen aan China als hij dat wil. Eerder beloofde hij dat niet te doen na het bereiken van een wapenstilstand in de handelsoorlog met het Aziatische land.

“We hebben nog een lange weg te gaan voor wat betreft importheffingen met China. Als we willen dan kunnen we aan nog eens 325 miljard dollar aan Chinese goederen tarieven opleggen”, zei Trump. “We praten met China over een deal, maar ik had liever gehad dat ze de deal die we al hadden niet hadden verbroken.”

China liet weten dat nieuwe importheffingen de onderhandelingen niet ten goede komen. “Dat zou de weg naar een overeenkomst langer maken”, zo liet een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. “China hoopt nog steeds dat de handelsspanningen kunnen worden opgelost met een dialoog.”