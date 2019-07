‘Air France gaat voor tientallen Airbussen’

Air France staat naar verluidt op het punt om veel vliegtuigen bij Airbus te bestellen. Persbureau Reuters meldt op basis van ingewijden dat de ophanden zijnde deal tientallen nieuwe toestellen betreft.

Er gaan al langer geruchten dat moederconcern Air France-KLM van plan is eind deze maand bij de bekendmaking van halfjaarcijfers nieuwe vliegtuigorders aan te kondigen. Rond die tijd is er ook weer een bestuursvergadering en daarin zou dan een knoop doorgehakt kunnen worden over de nieuwe vliegtuigen.

Volgens Reuters zou het bedrijf zo’n 50 tot 70 toestellen van het type A220 willen hebben. Die zouden ter vervanging kunnen dienen van de circa 50 A318’s en A319’s van Air France. Daarnaast gaan de Fransen waarschijnlijk voor de A320neo als vervanger van circa 40 oudere A320-modellen.

Airbus weigerde commentaar te geven. Een woordvoerster van Air France-KLM liet aan Reuters weten: “Air France werkt aan de vernieuwing van haar vloot op middellange afstanden. Er is in dit stadium nog geen besluit genomen.”