Moeilijke markt zit Sligro flink dwars

Sligro heeft in het eerste halfjaar aanzienlijk minder winst behaald. Het groothandelsbedrijf had last van een moeizame markt, omdat de economische groei in Nederland en België afkoelde. Ook stegen de kosten.

In België investeert Sligro nog volop. De inkoop- en logistiek zijn daar nu nog grotendeels op de vestiging in Antwerpen, maar zodra Sligro gaat uitbreiden kunnen die kosten over meer vestigingen worden verdeeld. Tegelijkertijd zijn de kosten die het bedrijf in Nederland maakt met zijn centrale organisatie nog niet zo ver gedaald als Sligro had gewild na het afstoten van zijn supermarkttak EMTÉ.

De omzet bleef ongeveer gelijk op ruim 1,1 miljard euro. Daarbij was in Nederland, waar de prijzen stegen, een kleine plus te noteren. Met name de dranken- en cateringsector stonden onder druk.