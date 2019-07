Pensioenfondsen moeten mogelijk toch korten

De grote pensioenfondsen in Nederland dreigen volgend jaar toch te moeten korten op de pensioenen, ondanks het recente pensioenakkoord. Bij metaalfondsen PME en PMT speelt dat de financiële positie afgelopen kwartaal hard is weggezakt, zo blijkt uit nieuwe gegevens. Zorgfonds PFZW en ambtenarenfonds ABP vrezen in de knel te komen door het recente advies van de commissie-Dijsselbloem.

“De verwachting bij PMT was dat een verlaging van de baan zou zijn met het bereiken van het pensioenakkoord. We lijken evenwel door de werkelijkheid te worden ingehaald”, zegt PMT-voorzitter Benne van Popta in het kwartaalbericht van zijn fonds. Hij windt zich hierover op. “Verlagen past niet bij het nieuwe pensioenakkoord.”

Door het pensioenakkoord leek de druk juist wat van de ketel. Kabinet, werkgevers en vakbonden spraken af dat fondsen de pensioenen pas hoeven te verlagen als hun beleidsdekkingsgraad onder de 100 procent is gezakt. Het betreft een graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Voorheen lag de vereiste minimumgrens nog op ruim 104 procent.

Maar als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten en de lage rente gaat het de laatste tijd zo slecht dat het nog maar de vraag is of de fondsen eind dit jaar aan de verlaagde minimumgrens kunnen voldoen. Bij PME bedraagt de score nu 99,8 procent, terwijl PMT er met 100,8 procent nog iets boven zit. Bij PFZW en ABP is sprake van vergelijkbare cijfers, maar zij hebben volgens de regels nog een jaar langer de tijd om orde op zaken te stellen.

Echter, voor PFZW en ABP dreigen volgend jaar eveneens kortingen. Dit heeft te maken met het recente advies van de commissie-Dijsselbloem. Daardoor is de ondergrens voor de zogeheten kritische dekkingsgraad verhoogd van circa 88 procent naar een niveau rond de 94 en 95 procent, dat verschilt per fonds. Hiervoor moet worden gekeken naar de actuele dekkingsgraad, een cijfer dat sterk van maand tot maand kan verschillen. Bij PFZW zit die graadmeter nu op 95,9 procent. ABP scoort hier 95,3 procent. Als de fondsen begin volgend jaar onder de kritische grens uitkomen, moeten er ingrepen volgen.