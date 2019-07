Persoonlijke lening onverminderd populair

Het nieuw verstrekt krediet in de vorm van persoonlijke leningen is in 2018 verder gestegen met 14,8 procent naar 1,8 miljard uitstaand saldo. Het doorlopend krediet nam juist af in deze fase met zo´n 16,5 procent naar 600 miljoen aan uitstaand saldo.

Het totaal van nieuw gesloten geldleningen bestaat voor 77 procent uit persoonlijke leningen, alleen in 2018 al. Voor de vergelijking: in 2010 was dit nog zo’n 13 procent van het totaal. Dit blijkt onder andere uit de cijfers die gepubliceerd zijn door de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland.

De verdere opmars van de persoonlijke lening zal onverhoopt doorgaan aldus Chris Hilgersom, directeur van het Nederlands Krediet Collectief. De verwachting is dat deze in 2019 toch echt boven de twee miljard kom te liggen. Uit onderzoek van het Nederlands Krediet Collectief blijkt dat groei wordt gevoed door drie belangrijke factoren in de markt van geld lenen.

Weet waar je aan toe bent

De algemene tendens is dat men meer geld leent met een vastigheid of zekerheid, zodat de consument niet met restschulden of over creditering te maken krijgt. Zowel geldverstrekkers als banken passen hier steeds meer hun producten op aan. Een goede zaak volgens Hilgersom, die merkt dat onder zijn klanten die een financieringsaanvraag doen de keus voor een doorlopend krediet drastisch af blijft nemen.

Lenen naast je hypotheek

Nog een belangrijke factor is dat huiseigenaren steeds vaker voor een verbouwing kiezen voor een persoonlijke lening naast hun hypotheek. Het verhogen van een bestaande hypotheek brengt kosten met zich mee, daarnaast kan men maximaal tot honderd procent woning waarde financieren. De persoonlijke lening is dus een prima alternatief met de huidige lage rentestand.

Als derde punt ziet het Nederlands Krediet Collectief dat onder haar klanten het omzetten van een doorlopend krediet naar een persoonlijke lening simpelweg meer voordeel oplevert. Looptijden worden verkort, de totale rente over de lening wordt lager en de consument heeft aan het einde van de looptijd de lening volledig ingelost. Met de mogelijkheid om ook nog extra boetevrij in te lossen biedt de persoonlijke lening de consument meer perspectief, aldus Hilgersom. Om die reden voert het Nederlands Krediet Collectief ook de `Aflosblije Lening`, een initiatief om de consument te bewegen om het dure doorlopend krediet kosteloos om te zetten.

Bron: VNF