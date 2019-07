Beter Bed blinkt uit op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een kleine winst gesloten. Op het Damrak stal beddenverkoper Beter Bed de show na een kwartaalupdate. De overige Europese aandelenbeurzen eindigden ook licht in de plus. Uitspraken van de baas van de Federal Reserve Bank of New York wakkerden de hoop aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand gaat verlagen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,1 procent hoger op 571,84 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 809,61 punten. Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,3 procent.

Beter Bed maakte een koerssprong van ruim 21 procent. De beddenverkoper stapt voor het einde van dit jaar deels of volledig uit zijn Duitse winkelketen Matratzen Concord, die kampt met de nawee├źn van een gifschandaal. Verschillende partijen hebben volgens het bedrijf al interesse getoond in die keten. Daarnaast meldde Beter Bed een nieuwe lening van 7 miljoen euro van drie grote aandeelhouders.