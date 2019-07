Damrak begint met winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Uitspraken van de baas van de Federal Reserve Bank of New York wakkerden de hoop aan dat de Amerikaanse centrale bank de rente later deze maand gaat verlagen. Op het Damrak kwamen kleinere bedrijven als Accell, Wessanen, Beter Bed en Amsterdam Commodities (Acomo) met handelsberichten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent in de plus op 574,90 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 810,22 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen stegen tot 0,6 procent.

Accell dikte 3,1 procent aan. De fietsenfabrikant zag de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink groeien, dankzij de toegenomen vraag naar elektrische fietsen. Amsterdam Commodities (Acomo) steeg 4 procent. De thee-, specerijen- en notenhandelaar wist de marges in de eerste jaarhelft wat op te krikken en sprak van een “lichte verbetering” van de marktomstandigheden.