Nikkei eindigt week fors hoger

De Japanse effectenbeurs is vrijdag fors hoger geëindigd. Beleggers trokken zich op aan de uitspraken van Fed-baas John Williams van New York, die zei dat de Federal Reserve snel tot actie moet overgaan als de economie in problemen zou raken. De verwachting dat de Amerikaanse centrale bank later deze maand de rente zal verlagen werd daarmee versterkt.

De Nikkei in Tokio ging uiteindelijk 2 procent hoger het weekeinde in op 21.466,99 punten. De Japanse hoofdindex verloor desondanks deze week 1 procent. De Japanse chipbedrijven profiteerden van de positieve vooruitzichten van de Taiwanese chipmaker TSMC. Chiptester Advantest dikte 7,1 procent aan en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron kreeg er 3,5 procent bij. Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse consumentenprijzen in juni met 0,7 procent zijn gestegen. Dat was gelijk aan de inflatie in mei.

De beurzen in China lieten eveneens mooie winsten zien. De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 1,1 procent in de plus en de beurs in Shanghai ging 0,8 procent vooruit. De Kospi in Seoul steeg 1,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern Samsung won 1,7 procent. In Australië sloot de All Ordinaries met een winst van 0,7 procent onder aanvoering van de gouddelvers.