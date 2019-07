Voortaan één cao voor alle uitzendkrachten

Voor alle mensen die in Nederland uitzendwerk doen, gaan binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor flexwerk, ABU en NBBU. Het akkoord tussen de onderhandelende partijen wordt nu aan de leden voorgelegd.

Voorheen waren er twee verschillende uitzend-cao’s, wat volgens FNV en CNV bijdroeg aan cao-ontduiking. Eind dit jaar worden de twee overeenkomsten gelijkgetrokken, waardoor het voor opdrachtgevers moeilijker zou worden om onder de collectieve afspraken uit te komen.

In de nieuwe cao-overeenkomst is ook afgesproken dat uitzendkrachten niet meer telkens met kortlopende contracten bij dezelfde opdrachtgever kunnen worden afgescheept. Daardoor bouwen ze sneller rechten op, ook als ze via een ander uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf aan de slag gaan. De naar schatting honderdduizenden flexwerkers waarvoor de cao-afspraken gelden krijgen er ook meer vakantiegeld en toeslagen bij.

CNV noemt het onderhandelingsresultaat een “doorbraak”, maar vindt dat er nog altijd een kloof blijft bestaan tussen werknemers met een vast contract en uitzendkrachten. Zo wil de vakbond in de toekomst inzetten op betere betaling tijdens feestdagen en een ‘flextoeslag’ voor uitzendkrachten.

Ook vanuit de uitzendbranche klinken positieve geluiden. Zo is branchevereniging NBBU blij dat de cao’s sterk zijn vereenvoudigd en voor een gelijk speelveld zorgen.