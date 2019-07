Philips in trek op Damrak

Het aandeel Philips was maandag in trek op het Damrak dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers van het zorgtechnologieconcern. De Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Behalve op de aanhoudende stroom van bedrijfsresultaten hielden beleggers de blik gericht op de oplopende spanningen rond Iran. Ook werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent in de plus op 574,90 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 809,12 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen verloren 0,1 procent. Parijs zakte een fractie.

Philips steeg 2,5 procent bij de hoofdfondsen. Het zorgtechnologieconcern wist de omzet in het tweede kwartaal flink op te voeren. Topman Frans van Houten sprak van een brede groei, waar alle divisies van Philips aan bijdroegen. Van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt. Wel handhaafde Philips zijn prognose voor dit jaar.