Philips uitblinker op groene beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten. Philips was de grote uitblinker op het Damrak na sterke cijfers van het zorgtechnologieconcern. Ook de overige Europese beurzen noteerden kleine plussen. Behalve voor bedrijfsresultaten hadden beleggers ook oog voor de oplopende spanningen rond Iran, die zorgden voor hogere olieprijzen.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,7 procent hoger op 576,00 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 818,80 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen klommen tot 0,3 procent.

Philips was de sterkste stijger bij de hoofdfondsen met een winst van 5,7 procent. Het zorgtechnologieconcern wist de kwartaalomzet flink op te voeren. Topman Frans van Houten verwacht dat de groei in de tweede helft van het jaar nog verder aantrekt en handhaafde de prognose voor dit jaar. Ook Galapagos deed het met een plus van 3,8 procent goed. De biotechnoloog profiteerde van een positief analistenrapport naar aanleiding van de recente deal met Gilead.