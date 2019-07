Blokker Holding wordt Mirage Retail Group

Blokker Holding, het moederbedrijf van winkelketens Blokker en Big Bazar, verandert van naam. Door de houdstermaatschappij te hernoemen tot Mirage Group Retail wil eigenaar en topman Michiel Witteveen naamsverwarring voorkomen. De Blokker-winkels houden wel gewoon de naam Blokker op de gevel.

Blokker is naar eigen zeggen al sinds 1896 een vertrouwde naam in de Nederlandse winkelstraten. Dat er onder Blokker Holding op een gegeven moment tal van winkelketens hingen zorgde afgelopen jaren in berichtgeving wel eens voor verwarring. Zo was Blokker vaak in het nieuws terwijl het helemaal niet over de Blokker-winkels ging, maar bijvoorbeeld over ketens als Xenos of Intertoys.

Witteveen die het winkelbedrijf in april overnam van de familie Blokker wil zich weer voornamelijk richten op de Blokker-keten, samen met Big Bazar. Ketens als Intertoys, Leen Bakker en Marskramer zijn de afgelopen jaren afgestoten.

In Nederland telt Blokker nog 5400 medewerkers, 352 eigen vestigingen en 77 franchisevestigingen. In Belgiƫ en Luxemburg gaat het om 670 medewerkers en 128 winkels. De in 2007 opgerichte discounter Big Bazar is goed voor ruim 2000 medewerkers met 120 winkels in Nederland en 11 in Belgiƫ.