‘Persoonlijk handelsoverleg VS en China’

De Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer en andere hoge regeringsfunctionarissen uit de Verenigde Staten reizen komende maandag af naar China voor overleg over de handelsvete tussen beide economische grootmachten. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Naar verluidt verblijven Lighthizer en zijn team tot en met woensdag in Shanghai. China zou gevraagd hebben om overleg in Shanghai in plaats van Peking. De laatste tijd is er al op hoog niveau telefonisch handelsoverleg gevoerd tussen de partijen, waarbij ook de Amerikaanse minister van Financiƫn Steven Mnuchin was betrokken.

President Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping sloten op G20-top in Japan eind juni een wapenstilstand in het slepende handelsconflict. Dat weerhield Trump er niet van onlangs weer met meer importheffingen op Chinese goederen te dreigen.