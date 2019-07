Nikkei hoger door handelshoop

De aandelenbeurs in Japan is woensdag opnieuw met winst geëindigd. Berichten dat een Amerikaanse handelsdelegatie volgende week naar Shanghai afreist om te onderhandelen over het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China zorgde voor optimisme onder beleggers. Ook de andere Aziatische beurzen gingen overwegend vooruit.

De hoofdindex in Tokio, de Nikkei 225, sloot uiteindelijk 0,4 procent hoger op 21.709,57 punten. Vooral de Japanse autobouwers en machinemakers, die veel producten verkopen in het buitenland, waren in trek. Toyota won 1,4 procent en Honda kreeg er 1,3 procent bij. De maker van chiptestmachines Advantest steeg 3,9 procent.

Nissan dikte 1 procent aan. Volgens mediaberichten schrapt de automaker wereldwijd zeker 5200 banen, bovenop de duizenden medewerkers waar het bedrijf al van af wil. In mei maakte Nissan al bekend dat 4800 banen worden geschrapt. Door de reorganisatie moet het Japanse bedrijf weer de weg omhoog vinden na teleurstellende cijfers en het schandaal rond voormalig topman Carlos Ghosn.

De Chinese beurzen stonden in de plus. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,6 procent hoger en de beurs in Shanghai klom 0,9 procent. Persbureau Bloomberg meldde dat een delegatie onder leiding van de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer maandag afreist naar China voor persoonlijk overleg over de handelsvete tussen beide economische grootmachten.

De Australische All Ordinaries boekte een winst van 0,7 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een verlies van 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse schermenmaker LG Display zakte 3,5 procent na een groter dan verwacht kwartaalverlies.