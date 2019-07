AEX licht lager na cijferregen

De Amsterdamse aandelenbeurs deed donderdag een klein stapje terug. De andere Europese beurzen gingen licht omhoog. Beleggers kregen een grote hoeveelheid kwartaalcijfers voor de kiezen en hielden de blik gericht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB), dat later op de dag naar buiten komt. Op het Damrak openden onder meer de AEX-fondsen Unilever, Aalberts en RELX de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent in de min op 582,85 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 838,49 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Aalberts (plus 4 procent) was koploper in de AEX. Het industrie- en technologieconcern zette in de eerste jaarhelft hogere resultaten in de boeken. Informatieleverancier RELX stond onderaan met een min van 4,9 procent na een tegenvallend handelsbericht. Levensmiddelenconcern Unilever zakte 0,9 procent. Volgens analisten viel de onderliggende groei in de eerste jaarhelft iets tegen.

Arcadis was de sterkste stijger in de MidKap met een plus van 7,3 procent. Het advies- en ingenieursbureau boekte in de eerste jaarhelft meer omzet en voerde de winstgevendheid op. Chiptoeleverancier Besi won 0,9 procent, ondanks een tegenvallende omzetprognose voor het derde kwartaal. Bij de kleinere bedrijven maakte Pharming een koerssprong van 14,5 procent. De biotechnoloog zag omzet en het resultaat in de eerste jaarhelft flink groeien.

Danone steeg 1,5 procent in Parijs. Het Franse voedingsmiddelenconcern zag de kwartaalomzet sterker dan verwacht groeien. Het Franse luxeconcern LVMH won 2,2 procent na een flinke omzetgroei in de eerste zes maanden van dit jaar. Het farmaceutische concern AstraZeneca, dat ook met resultaten kwam, won 6,2 procent in Londen.

In Helsinki dikte Nokia 7,4 procent aan na beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Finse maker van netwerkapparatuur. In Brussel won bierbrouwer AB InBev 4,5 procent dankzij sterke resultaten.

De euro was 1,1129 dollar waard tegen 1,1143 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 56,20 dollar. Brentolie steeg ook 0,6 procent in prijs, tot 63,57 dollar per vat.

Martijn Mom

