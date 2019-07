Klappen voor Tesla op lager Wall Street

Het vertrek van Straubel bij Tesla, een van de oprichters van het bedrijf, kwam onverwacht. Hij krijgt een meer adviserende rol. Ook het verlies in het tweede kwartaal viel beleggers tegen omdat er een recordaantal voertuigen gebouwd en afgeleverd was. De koers van Tesla kelderde met 13 procent.

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Tesla kreeg een forse klap nadat de maker van elektrische auto's opnieuw een kwartaalverlies had geleden en technologiedirecteur Jeffrey Straubel een stap terug had gedaan. Ook verwerkten beleggers de kwartaalcijfers van onder meer Facebook. Het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) werd eveneens meegewogen.

Zakelijk