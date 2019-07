‘Merknaam Shell koploper dankzij groene koers’

Shell heeft zijn titel als het meest waardevolle merk in Nederland verdedigd dankzij het opvoeren van zijn groene ambities. Dat meldt marketingbureau Brand Finance in zijn jaarlijkse toonaangevende merkenrapport.

De merkwaarde van Shell, het bedrag dat het bedrijf zou kunnen ophalen als het zijn merk in licentie zou geven, steeg tot 36 miljard euro. Dat is een stijging van 9 procent ten opzichte van een jaar eerder.

De sprong vooruit valt grotendeels toe te schrijven aan de bereidheid van het concern om zich om te vormen van een olie- en gasbedrijf tot een elektriciteitsleverancier, aldus onderzoekers. Zo deed Shell onlangs een belofte om zijn uitstoot van CO2 tegen 2050 te halveren.

Shell is al jaren het waardevolste merk in Nederland. Het concern wordt gevolgd door accountants- en adviesbureau KPMG, ING, Rabobank en Philips. Grote verschuivingen in de top vijf zijn er overigens niet. Rabobank wisselde van plek met Heineken, dat nu zesde staat.

Schiphol is de nieuwkomer in de top 50 van meest waardevolle Nederlandse merken met een waarde van 271 miljoen euro. Het merk profiteerde eveneens van de ambities van de luchthaven om duurzamer te worden.