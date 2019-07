Nieuw record voor overslag haven Rotterdam

De Rotterdamse haven heeft in het afgelopen halfjaar een recordhoeveelheid goederen overgeslagen. Het ging daarbij met name om containers, ruwe olie en lng, oftewel vloeibaar gemaakt aardgas. De hoeveelheden minerale olieproducten en agribulk namen juist af.

De haven sloeg in totaal 240,7 miljoen ton aan goederen over in de eerste helft van het jaar. Dat betekende een groei van 3,4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De groei van de voor Rotterdam belangrijke containeroverslag zette door met 4,8 procent, een record. De groei in ruwe olie werd gedreven door meer import van goedkopere olie uit de Verenigde Staten. Lng groeide vooral door toegenomen export van Amerikaans gas naar Europa.

De omzet van het Havenbedrijf Rotterdam steeg daarnaast tot 358 miljoen euro in de periode. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf is tevreden met de financiƫle resultaten omdat ze de ruimte scheppen om te investeren in fysieke infrastructuur en digitale oplossingen.

De topman is wel voorzichtig over de toekomst. “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na brexit.” Hierdoor kan verdere groei van de wereldhandel in gevaar komen, aldus Castelein.