Nokia vaart wel bij grote vraag naar 5G

De Finse fabrikant van netwerkapparatuur Nokia heeft in het tweede kwartaal betere resultaten geboekt dan kenners hadden verwacht. Het bedrijf zag de vraag naar 5G aantrekken en bevestigt de vooruitzichten voor heel het jaar.

De omzet van Nokia steeg in het tweede kwartaal met 7 procent op jaarbasis tot bijna 5,7 miljard euro. De aangepaste operationele winst steeg daarbij met 35 procent tot 451 miljoen euro. Analisten gepeild door financieel persbureau Bloomberg gingen in doorsnee uit van een beduidend lager resultaat.

Makers van netwerkapparatuur verwachten dat de vraag naar hun materieel weer aantrekt, nu met de komst van de veel snellere internetverbinding 5G een grote vernieuwingsslag op til is. Nokia is bij het binnenhalen van contracten in een stevige concurrentieslag verwikkeld met Huawei en Ericsson.