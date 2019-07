Groei economie VS zwakt af

De economie van de Verenigde Staten is in het tweede kwartaal minder sterk gegroeid dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Volgens een voorlopige schatting bedroeg de groei 2,1 procent op jaarbasis, tegen 3,1 procent in het eerste kwartaal.

De groei viel wel hoger uit dan gedacht, want economen hadden in doorsnee voorspeld dat het bruto binnenlands product (bbp) van ’s werelds grootste economie zou afzwakken naar 1,8 procent. Dat was vooral te danken aan sterker dan verwachte uitgaven van consumenten en hogere bestedingen van de overheid, aldus het Amerikaanse ministerie van Handel. De bedrijfsinvesteringen stonden echter onder druk, net als de export. Dat komt door de wereldwijde handelsspanningen.

Naar verwachting gaat de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, volgende week de rente verlagen om zo de groei aan te jagen. Dat zou de eerste renteverlaging in de VS in tien jaar worden.