Nikkei eindigt week met verlies

De aandelenbeurs in Japan is vrijdag met verlies geëindigd. Tegenvallende bedrijfsresultaten zorgden voor een negatieve stemming. Beleggers verwerkten daarnaast de lagere slotstanden op Wall Street en het besluit van de Europese Centrale Bank (ECB), die de rente onveranderd liet. Wel hintte de centrale bank op een renteverlaging in september.

De Nikkei in Tokio ging 0,5 procent lager het weekeinde in op 21.658,15 punten. De Japanse hoofdindex deed deze week een stapje terug. Nissan zakte 3,2 procent. De Japanse automaker ontvouwde zijn grootste reorganisatieplan in tien jaar na een keldering van de kwartaalwinst. Nissan wil tot 2022 wereldwijd 12.500 banen schrappen, meer dan een verdubbeling van het aantal dat in mei werd aangekondigd.

Omron Corp daalde 7,3 procent. De Japanse maker van digitale medische apparatuur zag de operationele winst in het afgelopen kwartaal met 41,2 procent dalen als gevolg van het Amerikaans-Chinese handelsconflict.

De beursgraadmeters in China lieten een gemengd beeld zien. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,5 procent in de min en de beurs in Shanghai won 0,2 procent. De Kospi in Seoul leverde 0,4 procent in. De Australische All Ordinaries eindigde 0,3 procent lager.