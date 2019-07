Signify en Wereldhave dalen op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam bleef vrijdag dicht bij huis. Ook de andere Europese beurzen lieten weinig beweging zien. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street. Daarnaast ging de aandacht uit naar de aanhoudende stroom van kwartaalberichten van grote Amerikaanse en Europese bedrijven. Op het Damrak stonden Signify en Wereldhave onder druk na tegenvallende handelsupdates.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 578,09 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 830,80 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen stegen 0,1 procent. Parijs verloor 0,1 procent.

In de MidKap zakte Signify 4,9 procent. Het verlichtingsbedrijf zag in het tweede kwartaal opnieuw de omzet dalen door de aanhoudende krimp van de traditionele lampenmarkt. Winkelvastgoedfonds Wereldhave stelde zijn winstverwachting voor heel 2019 naar beneden bij en verloor 2,9 procent.

Biotechnoloog Galapagos was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,1 procent, na een goed ontvangen halfjaarbericht. Vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een min van 2,6 procent. Bij de kleinere bedrijven zakte Nedap 3,1 procent. Het bedrijf zag de omzet in het eerste halfjaar dalen. NIBC verlaagde het advies voor het aandeel.

In Parijs kelderde luxeconcern Kering 6,5 procent. Het Franse moederbedrijf van onder meer Gucci en Saint Laurent wist de omzet in de eerste jaarhelft op te voeren. De groei van Gucci, goed voor zo’n 60 procent van de totale omzet, viel echter tegen.

In Londen klom Vodafone 7,7 procent na een handelsupdate. Het Britse telecomconcern gaat al zijn Europese zendmasten in één bedrijf onderbrengen en overweegt om een deel van dat bedrijf op termijn naar de beurs te brengen. Nestlé won 1,1 procent in Zürich. De consumentengoederenmaker boekte in de eerste jaarhelft meer omzet.

De euro was 1,1139 dollar waard tegen 1,1160 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 56,28 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 63,47 dollar per vat.