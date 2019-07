Azië blijft groeimotor Heineken

Heineken heeft de eerste helft van het jaar meer bier verkocht. Vooral in Azië wist de brouwer de verkopen op te voeren terwijl er ook in Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa een grotere vraag naar Heineken-bieren was. Elders in Europa deed Heineken minder goede zaken.

Heineken verkocht in totaal 3,1 procent meer bier in de maanden januari tot en met juni. In Azië viel de volumegroei ruim 10 procent hoger uit. In Afrika, het Midden-Oosten en Oost-Europa werd ruim 7 procent meer bier verkocht. In de rest van Europa was sprake van een volumekrimp van 1,5 procent.

Al met al zette Heineken steeg de omzet in de meetperiode met 5,6 procent tot netto 11,5 miljard euro. De operationele winst kwam ten opzichte van een jaar geleden iets hoger uit op 1,8 miljard euro. Daar bleef onder de streep krap 1,1 miljard euro van over. Daarmee viel de nettowinst 1,2 procent lager uit, mede door hogere inkomstenbelastingen.